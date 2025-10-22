Universidad de Chile y Lanús se verán las caras en las próximas horas por lo que será el duelo de ida por las semifinales de la Copa Sudamericana, compromiso que se desarrollará ante el Estadio Nacional.

Estos primeros 90 minutos sin duda serán cruciales para ambos equipos en lo que es su gran objetivo de quedarse con esta llave y conseguir el boleto a la gran final de este torneo que se disputará en Asunción, Paraguay.

Por esto, desde Bolavip Chile le consultamos a ‘Grok’, la IA de ‘X’, quien se la jugó con su predicción para lo que será este enfrentamiento entre chilenos y argentinos por la Copa Sudamericana.

La IA se la juega con su predicción para este duelo

La IA de ‘X’ vaticina un triunfo para la Universidad de Chile por 2-1 ante Lanús de Argentina en este partido de ida, en la que avizora un partido más que apretado en este duelo, pero con un triunfo para la U.

“Veo a la Universidad de Chile ganando 2-1 en un partido intenso y táctico, con goles en la segunda mitad. La U aprovechará su localía (aunque vacía, el ambiente en el vestuario será clave) y la jerarquía de su mediocampo para inclinar la balanza”, parte señalando.

“Lanús no se irá sin pelear y marcará en un contraataque. Será un resultado que deje todo abierto para la vuelta en Buenos Aires el 30 de octubre”, culminó con su predicción.

Para Grok, Aránguiz será la gran figura azul | Foto: Photosport

¿Los goles? Para Grok, los goles de la Universidad de Chile correrían por parte de Lucas Di Yorio y Charles Aránguiz, mientras que el descuento del conjunto argentino sería de Walter Bou.

Finalmente, la gran figura para la IA de ‘X’ será el volante Charles Aránguiz: El “Príncipe” no solo podría romper el marcador, sino que controlará el medio con su visión y experiencia (es el único sobreviviente de la serie de 2013). Su liderazgo en un equipo con mezcla de veteranos como Marcelo Díaz y jóvenes como Guerrero será decisivo para que la U manejó los tiempos y evite sorpresas. En Lanús, ojo con Eduardo “Toto” Salvio o Moreno, pero Aránguiz se robará el show”, cerró.