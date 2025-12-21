Universidad de Chile encara una transición clave en su banca técnica luego de la salida de Gustavo Álvarez, buscando un entrenador que devuelva al club laico a la disputa por los títulos y que pueda imponer un estilo de juego moderno y competitivo.

La dirigencia de Azul Azul ha evaluado diferentes alternativas tanto nacionales como internacionales, mientras la afición espera con expectativa la confirmación del nuevo DT.

Entre los nombres más sonados para asumir el cargo aparecen Renato Paiva, con experiencia en Sudamérica y Europa y un perfil de estratega que prioriza la posesión, y Francisco “Paqui” Meneghini, actual entrenador de O’Higgins, equipo que terminó en la tercera posición de la Liga de Primera y clasificó a la Copa Libertadores.

La IA tiene a su favorito entre Paiva y Meneghini

En medio de los rumores y especulaciones, en Bolavip Chile hemos utilizado la inteligencia artificial para intentar predecir quién podría ser el elegido por la dirigencia azul.

Según el análisis de la IA, que evaluó el perfil buscado por el Romántico Viajero y la información disponible sobre los candidatos, el portugués aparece como la opción más probable para tomar las riendas del Romántico Viajero.

El algoritmo destacó su experiencia en clubes grandes, su conocimiento del fútbol sudamericano y su capacidad para formar jugadores jóvenes como factores determinantes.

Renato Paiva ha dirigido a Botafogo, Bahía, León de México e Independiente del Valle, entre otros clubes | FOTO: Buda Mendes/Getty Images

Sin embargo, Meneghini sigue siendo una alternativa viable, especialmente por su reciente éxito con el Capo de Provincia y su estilo de juego adaptativo, aunque la IA lo sitúa como la segunda opción detrás del portugués.

En síntesis…