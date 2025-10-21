Este martes el director técnico Gustavo Álvarez prácticamente definió la formación titular de Universidad de Chile para enfrentar a Lanús este jueves en el trascendental duelo de ida por las semifinales de Copa Sudamericana.

Durante las últimas horas, el estratega argentino zanjó la única duda que tenía para conformar el once estelar ante el conjunto granate, por lo que finalmente decidió quién será el delantero que acompañe a Lucas Assadi en ataque.

Tal como había anticipado Bolavip Chile, las dudas del ‘profe’ Álvarez pasaban por el acompañante de Assadi en punta: ahí Nicolás Guerra y Lucas Di Yorio se peleaban el puesto a inicio de semana.

Sin embargo durante esta jornada se definió que será ‘Nico War’ quien acompañará al ‘Turco’ en ofensiva, dejando en el banco de suplentes tanto a Di Yorio como a Rodrigo Contreras.

La otra gran novedad será el ingreso desde el primer minuto de Israel Poblete quien reemplazará en el mediocampo a Marcelo Díaz quien irá de alternativa ante Lanús.

Nicolás Guerra será titular ante Lanús y Lucas Di Yorio irá al banco (Photosport).

¿Cuál será la formación titular de la U ante Lanús?

De esta forma el 11 TITULAR de Universidad de Chile para enfrentar la primera semifinal de Copa Sudamericana serán con Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda; Javier Altamirano, Lucas Assadi; Nicolás Guerra.

El enfrentamiento entre azules y granates, válido por la ida de las semifinales de Copa Sudamericana, se jugará el jueves 23 de octubre. El choque está programado a las 19:00 horas en el Estadio Nacional.