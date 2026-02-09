Ni siquiera ha terminado la segunda fecha de la Liga de Primera, y el torneo ya suma una nueva polémica de cara a la próxima jornada. Y es que Palestino tomó una drástica decisión contra Universidad de Chile de cara al enfrentamiento del próximo viernes.
A través de su sitio web, el conjunto árabe no sólo ratificó que no se permitirá el ingreso de hinchas azules, sino que además fue más allá y decidió cerrarles la puerta a los medios partidarios que cubren el día a día de la U.
La decisión arbitraria, y que atenta directamente contra la libertad de expresión, desató la total indignación entre los medios que habitualmente relatan y siguen la cobertura de los partidos del Romántico Viajero.
“El período de acreditación finaliza el jueves 12 de febrero a las 12:00 horas. NO SE ACEPTARÁN solicitudes de medios visitantes y fuera de plazo de ningún medio de comunicación”, señalaron los tetracolores en el comunicado.
La determinación del ‘Tino Tino’ responde a los disturbios registrados el año pasado en La Cisterna. En aquella ocasión, simpatizantes de Palestino protagonizaron incidentes y agresiones físicas contra hinchas y comunicadores de medios partidarios de la Universidad de Chile, quienes celebraban el triunfo azul por 3-1 en el torneo nacional 2025.
En síntesis…
- Restricción total: Palestino prohibió el ingreso de hinchas de Universidad de Chile y de sus medios partidarios para el duelo de este viernes.
- Indignación periodística: La medida es calificada como arbitraria y un ataque a la libertad de expresión por los comunicadores que cubren al club azul.
- Antecedentes de violencia: El veto responde a los incidentes de 2025 en La Cisterna, donde seguidores locales agredieron a la prensa y fanaticada visitante.