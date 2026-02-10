Una jornada clave vivió Universidad de Chile este martes en el Tribunal de Disciplina de la ANFP donde representantes del club se hicieron presente en avenida Quilín por dos situaciones puntuales: los graves hechos de violencia en el Estadio Nacional en la fecha 1 ante Audax Italiano y una nueva posible sanción contra Juan Martín Lucero.

Respecto a los lamentables incidentes, miembros del club expusieron sus descargos y luego el Tribunal dictó su castigo contra los azules. El organismo estableció que la U deberá jugar un partido con la galería sur cerrada y otros dos encuentros con restricción de ingreso donde sólo se permitirá la presencia de mujeres, niños de hasta 12 años y hombres mayores de 65.

Perdonazo para Juan Martín Lucero en la U

El segundo tema tratado estuvo relacionado con la situación del delantero Juan Martín Lucero, quien en ese mismo encuentro fue expulsado y posteriormente entregó declaraciones a la prensa en zona mixta, acción que está expresamente prohibida para jugadores sancionados, según las bases del campeonato 2026.

Tras una extensa jornada de alegatos, y según dio a conocer el medio partidario La Magia Azul, el Tribunal de Disciplina resolvió darle un perdonazo al ‘Gato’ y por lo mismo no será sancionado con partidos de suspensión. Cabe mencionar que Lucero se convirtió en el primer jugador del fútbol chileno en ser citado por traspasar dicha norma.

Así, el técnico Francisco Meneghini podrá contar con flamante refuerzo azul para el duelo de este viernes ante Palestino en La Cisterna. Eso sí, el Tribunal determinó aplicar una sanción económica al club universitario, fijando una multa de 10 Unidades de Fomento.

