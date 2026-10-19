Universidad de Chile sufre dura noticia para recibir a Everton por la Liga de Primera

El conjunto estudiantil no podrá utilizar el Estadio Nacional para su duelo por la fecha 25 del certamen local.

Universidad de Chile se alista para volver a la acción en la Liga de Primera. El conjunto estudiantil tendrá que recibir a Everton el lunes 26 de octubre, aunque no tiene mayor certeza sobre dónde se realizará dicho partido.

¿Por qué? Luego de los conciertos de BTS y las precipitaciones en la Región Metropolitana durante los últimos días (más la que se esperan para esta semana), el cuadro universitario decidió salir del Estadio Nacional.

Según informa Emisora Bullanguera, una delegación azul visitó el recinto ñuñoíno este lunes 19 de octubre y se tomó dicha determinación de trasladar la localía. Hay un reducto que corre con ventaja para ser utilizado.

“La inspección realizada esta jornada salió negativa para las aspiraciones, por lo que se deberá buscar escenario, siendo el más a la mano el Estadio Santa Laura“, indicó el medio partidario.

Luego, agregó: “Fue a primera hora que la dirigencia de Azul Azul llegó al Estadio Nacional, de manera de ver en el lugar los trabajos de la productora por retirar toda la escenografía de BTS”.

Universidad de Chile enfrentará a Everton fuera del Estadio Nacional. (Imagen: Photosport)

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Universidad de Chile sale del Estadio Nacional

Cabe consignar que antes de dicho encuentro contra Everton, el equipo de Fernando Gago se medirá contra Deportes Antofagasta por la revancha de cuartos de final de Copa Chile.

Para el duelo de vuelta de dicho cruce, Universidad de Chile aseguró el Estadio Santa Laura. Tal enfrentamiento está pactado para el miércoles 21 de octubre a las 19:00 horas.