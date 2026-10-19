FOTOS: Atención, Universidad de Chile: así quedó el Estadio Nacional tras los conciertos de BTS

Revisa como quedó la cancha del Estadio Nacional tras los conciertos de BTS en Chile.

En las últimas horas se dio a conocer una relevente información sobre el estado del campo de juego del Estadio Nacional tras lo que fueron los tres conciertos de la banda BTS, los que hicieron vibrar el recinto de Ñuñoa.

Tras finalizar estos tres conciertos, se realizó el desmontaje del escenario de forma ágil, en donde hoy en día ya no quedan rastros de lo que fue este evento y ahora se pone todo el foco en lo que serán los trabajos de mantención para recuperar el buen estado del campo de juego.

Hace unos instantes, desde el Instituto Nacional de Deportes dieron a conocer imágenes de como quedó el Estadio Nacional tras el concierto mencionado, en la que acompañado de estas fotografías, realizaron un informe técnico del estado del campo de juego.

Dentro de este, informaron que no se registraron hundimientos estructurales y los desniveles detectados no afectan la jugabilidad de la cancha. El césped presenta algunas zonas amarillas y signos de decoloración, dentro de lo esperado tras este tipo de eventos.

Los conciertos de BTS se tomaron el Estadio Nacional | Foto: ATON

Las lluvias del 13 de octubre provocaron acumulación de humedad en sectores específicos, mientras el resto se mantiene normal. Además, se detectó una baja densidad de césped en algunas zonas, asociada principalmente a las intensas precipitaciones.

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Ahora, el IND indicó que el proceso de mejoramiento y arreglos de la cancha está a cargo de DG Medios, quienes deberán cumplir en su acuerdo de dejar de buena forma el campo de juego del Estadio Nacional, para que esta vuelva a estar operativa.

FOTOS: ASÍ QUEDÓ LA CANCHA DEL ESTADIO NACIONAL