Universidad de Chile se alista para estructurar su plantel para 2027. El elenco estudiantil debe cerrar la temporada y luego se enfocará en sus siguientes desafíos. Uno de ellos, el mercado de fichajes.

En dicho período, el cuadro azul no solo debe definir incorporaciones, sino que también eventuales salidas. Por esto, tres figuras tendrán que dirimir qué harán en la próxima campaña: ya regresaron de sus respectivos préstamos.

¿De quiénes se trata? Según informa Radio ADN, tanto Renato Cordero como Salvador Negrete y Benjamín Aravena retornaron a La Cisterna. Trabajan junto al equipo profesional.

“Renato Cordero, Benjamín Aravena y Salvador Negrete ya están de vuelta en el CDA, luego de finalizar sus respectivas cesiones”, comenzó señalando la fuente mencionada.

Sobre la misma línea, agregó: “Los tres futbolistas tienen contrato vigente y deberán permanecer en las instalaciones del cuadro azul hasta diciembre, a la espera de definir su futuro”.

Tres jugadores vuelven a Universidad de Chile. (Imágenes: Photosport / Universidad de Chile)

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Universidad de Chile tiene tres regresos

¿Cómo les fue a los aludidos? Tuvieron dispar suerte a lo largo de 2026. Es por esto que tendrán que convencer a Fernando Gago para mantenerse en el conjunto universitario.

Renato Cordero disputó 18 encuentros en Unión Española; en tanto Salvador Negrete alcanzó 16 duelos en D. Puerto Montt (dos goles y una asistencia); y Benjamín Aravena jugó 31 partidos en U. San Felipe (un gol y cuatro asistencias).