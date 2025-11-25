Universidad de Chile se alista a cerrar la temporada 2025. Sobre el fin de la campaña, el cuadro estudiantil tiene un objetivo en mente: clasificar directamente a la fase de grupos de Copa Libertadores.

Luego de recibir a Coquimbo Unido y visitar a Deportes Iquique, el conjunto laico espera tener dichos boletos en los bolsillos para poder gozar en tranquilidad de sus vacaciones: las fechas de descanso ya están definidas.

Según reportó La Magia Azul, el plantel profesional se despedirá de los trabajos el lunes 8 de diciembre. En pleno feriado, las figuras universitarias dejarán el balón de lado e iniciarán su merecido relajo.

¿Por cuánto tiempo se extenderá dicho descanso? Hasta el lunes 5 de enero de 2026. Será casi un mes para que los jugadores respiren profundo y boten el cansancio acumulado del año laboral.

Tras ello, Universidad de Chile comenzará su pretemporada, en la que ya conocerá sus desafíos. Todo dependerá de cómo cierre su participación en la Liga de Primera 2025.

Universidad de Chile estará de vacaciones desde el 8 de diciembre al 5 de enero. (Imagen: Photosport)

La misión de Universidad de Chile antes del cierre de 2025

Cabe destacar que la escuadra universitaria marcha en la tercera posición (con 51 puntos) de la Liga de Primera 2025. De este modo, está clasificando a las fases previas de Copa Libertadores.

¿Cuál es el objetivo? Obtener un cupo directo a la fase de grupos del mismo certamen continental. Para ello, debe superar a Universidad Católica, que está segunda y acumula 54 unidades.

En resumen: