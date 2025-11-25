Universidad de Chile sigue con vida en la lucha por un cupo directo a la Copa Libertadores. Tras la victoria ante O’Higgins, el elenco estudiantil se ilusiona con volver a decir presente en la fase de grupos de tal certamen continental.

Ante tal panorama, dicho triunfo ante los rancagüinos fue clave para el plantel azul, por lo que el grupo recibió un premio de Gustavo Álvarez. El director técnico le entregó un inesperado caramelo a sus pupilos.

Según información recabada por BOLAVIP Chile, el primer equipo de los universitarios goza de dos días libres. Por ello, volverá a los entrenamientos el miércoles 26 de noviembre.

Un importante punto a considerar, ya que los jugadores de Universidad de Chile habían recibido descanso en la previa de dicho compromiso en el Estadio El Teniente: la competencia local estaba pausada.

De esta manera, el cuadro laico tendrá un respiro para su siguiente desafío: enfrentar a Coquimbo Unido. Un encuentro decisivo en las aspiraciones internacionales azules.

Gustavo Álvarez le entregó dos días libres al plantel de Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

Universidad de Chile ya mira a Coquimbo Unido

Cabe destacar que dicho duelo entre azules y aurinegros fue reprogramado: pasó del 1 de diciembre al día 2 del mismo mes. Se jugará desde las 20:00 horas en el Estadio Nacional.

Por el momento, Universidad de Chile se mantiene en la tercera posición de la Liga de Primera con 51 puntos. Está a tres unidades de su principal objetivo: Universidad Católica.

En resumen: