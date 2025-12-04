Universidad de Chile está convulsionada tras el anuncio de Gustavo Álvarez de que no seguirá al mando de los azules para la temporada 2026, pese a que el estratega azul mantiene contrato vigente con la institución.

El anuncio de Álvarez provocó un terremoto en la dirigencia de Azul Azul, todavez que ahora deberán buscar un nuevo entrenador en caso de que no lleguen a un acuerdo con el DT para su continuidad de cara al próximo año.

Uno que se pronunció al respecto y es voz autorizada para hablar es Diego Rivarola, quien en ESPN Chile dijo que “A lo mejor en otros años, sin que pasara lo que pasase hoy, lo echaban en años anteriores que eran menos exitosos de la U”.

En esa línea, el ex goleador de Universidad de Chile asegura que “Él le fue dando a la U algo que había perdido… es poco para la historia de la U, pero para los últimos años ha sido algo importante, de lo mejor”.

En el cierre, le hace un pedido a la dirigencia para que Álvarez siga un año más, pero con condiciones: “Es válido que haya gente que piense que se tiene que ir y también es válido que haya gente que piense que tiene que quedarse. Yo le daría un año más, pero evaluable a partir de meses”, remató.

