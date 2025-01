Universidad de Chile disputó un nuevo amistoso antes de volver a las competencias. El cuadro de Gustavo Álvarezno pudo ante Deportes Limache y cayó 1-0 en el Centro Deportivo Azul.

A pesar de la derrota antes del estreno en Copa Chile, los hinchas quedaron deleitados con un notable detalle de Charles Aránguiz. Las redes sociales del cuadro azul revelaron un cambio en él.

¿Cuál? El volante volvió a su histórico dorsal. Tras retornar al cuadro universitario con la 27, el Príncipe de Puente Alto ya volvió a utilizar la clásica 20 en su indumentaria.

A pesar de que no portó la nueva camiseta del club -el equipo usó la de entrenamiento-, el gesto no deja de ilusionar a los azules. ¿Cómo no recordar su primer período en la institución?

Cabe destacar que Universidad de Chile intentó que el jugador pudiera jugar con dicho dorsal en su arribo para el segundo semestre de 2024. Incluso, se votó un cambio a la normativa en el Consejo de Presidentes de la ANFP.

Aquella vez, el volante de 35 años recibió la negativa y tuvo que esperar a la salida de Federico Mateos a Ñublense de Chillán para volver a portar la camiseta número 20.

Durante la última temporada, Charles Aránguiz jugó 17 encuentros con la camiseta de Universidad de Chile y logró anotar en dos ocasiones. Fue su primera campaña tras volver al club.

Charles Aránguiz volvió a ser el dueño de la #20 en Universidad de Chile.

Cuándo juega Universidad de Chile

El siguiente compromiso de los azules será contra Deportes Recoleta por Copa Chile. Se jugará el miércoles 29 de enero en estadio y horario a confirmar por la ANFP.