Universidad de Chile logró hoy una tremenda victoria dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Azules’ con el solitario tanto de Maximiliano Guerrero vencieron por 1-0 a O’Higgins de Rancagua, duelo crucial en la lucha por el Chile 2.

Después de lo que fue este duelo, el delantero azul Lucas di Yorio conversó con los medios de comunicación y fue consultado sobre lo que es su futuro en el club, en la que indicó que hasta día de hoy, desde la U no le han indicado nada al respecto.

“La verdad que no he hablado nada todavía, no me han comunicado nada, por ahora seguimos trabajando en este 2025”, parte señalando di Yorio.

Luego, al atacante de la U le consultan sobre si está el deseo de él poder continuar en el ‘Romántico Viajero’ en la que no dudo sobre esto y le hizo un feroz guiño a la dirigencia para poder quedarse en el club.

Di Yorio habla de su futuro en la U | Foto: Photosport

“Me encanta el club, me encanta la U, veremos que es lo que pasa”, remarcó.

Di Yorio y su sequía en los últimos duelos

Concluyendo, Di Yorio fue consultado sobre lo que ha sido su sequía goleadora en los últimos partidos, en la que no podido anotar en los últimos seis duelos, en donde se expresa al respecto.

“Hay partidos en el que la pelota entra y en otros no, hay varios partidos donde la pelota ha ido a los palos o por ahí, lo importante es seguir trabajando por el equipo, mientras el equipo gane, es lo importante”, cerró.

