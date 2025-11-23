Universidad de Chile obtuvo un triunfo clave en la lucha por alcanzar el Chile 2 tras derrotar por 1-0 a O’Higgins, un rival directo por pelear el cupo a Copa Libertadores 2026. La U sigue a la caza de Universidad Católica en el subliderato de la Liga de Primera.

El trámite para los azules en el Codelco El Teniente de Rancagua no comenzó nada sencillo. A los 15′ una lesión de Fabián Hormazábal obligó el ingreso de Ignacio Tapia y a cambiar los planes.

Pese a ello, los dirigidos por Gustavo Álvarez se las ingeniaron para dominar las acciones y romper el cero. Tras una carga desde la izquierda, Maximiliano Guerrero aprovechó un mal despeje para definir en solitario bajo el arco de Omar Carabali a los 24′.

La U pudo aumentar la ventaja, pero un gol anulado tras una increíble línea de offside del VAR a los 40′, impidió el grito de gol de Leandro Fernández quien convertía el 2-0 para la visita.

En el segundo tiempo, los universitarios intentaron buscar el segundo, pero a los 60′ la expulsión de Matías Sepúlveda por doble amarilla obligó a rearmar el puzzle azul. De ahí en más, los ‘Celestes’ empujaron por irse en busca de la igualdad, pero la falta de finiquito en los metros finales impidió aguar la fiesta del Romántico Viajero.

Aunque a los 90′, Gabriel Castellón se vistió de héroe al evitar un cabezazo de Esteban Calderón. En los descuentos, Felipe Faúndez se fue expulsado en los rancagüinos tras infracción contra Rodrigo Contreras.

La U sigue viva en la tabla de posiciones

Con este resultado, la U llegó a 51 puntos y se ubicó en el tercer lugar de la Liga de Primera a tres puntos de Universidad Católica, quien por ahora se ubica en el segundo puesto y se estaría quedando con el ansiado Chile 2 a falta de dos jornadas para el final.