Universidad de Chile se tuvo que poner el overol el día de ayer para derrotar a O’Higgins de Rancagua, compromiso en donde los azules se impusieron por la cuenta mínima con un solitario gol de Maximiliano Guerrero a los 24 minutos.

En la segunda parte, el equipo dirigido por Gustavo Álvarez sufrió por la expulsión de Matías Sepúlveda, quien sumó dos tarjetas amarillas y, por consiguiente, fue expulsado del compromiso dejando a la U con un hombre menos.

Fue precisamente Sepúlveda el protagonista de un momento que quedará en el recuerdo tras la salida del plantel universitario del Estadio El Teniente, donde se encontró cara a cara con una cara conocida.

El gesto de Sepúlveda: | Foto: Siempre Pasa Algo

Se trata de Jacqueline Dinamarca, guardia de seguridad del estadio rancagüino quien conoce desde chico al jugador. Sepúlveda la reconoció, buscó dentro de su mochila, y le regaló la camiseta con la que jugó ayer.

“Yo lo conozco de chico, trabajé en El Monasterio con él” y “No me lo esperaba” fueron las palabras de la mujer a Siempre Pasa Algo, canal de Youtube que registró el tierno momento en cámara.

Así las cosas, Matías Sepúlveda no tuvo su mejor jornada en el césped rancagüino, pero sí hizo feliz a una persona que lo conoce desde que dio sus primeros pasos en el profesionalismo y no se olvidó de sus raíces.

¿Cuándo vuelve a jugar la U?

Universidad de Chile volverá al campo de juego el próximo lunes 1 de diciembre cuando, a partir de las 8 de la noche, reciba a Coquimbo Unido en el Estadio Nacional.