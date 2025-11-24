Universidad de Chile sufrió para quedarse con los tres puntos ante O’Higgins de Rancagua el día de ayer, donde los azules se impusieron por la cuenta mínima al conjunto rancagüino y escalaron hasta el tercer lugar de la Liga de Primera 2025.

El triunfo no solo significa instalarse de manera momentánea en la fase previa de Copa Libertadores de América, sino que también desplazó a un rival directo y así también lo piensa Gustavo Álvarez.

“La importancia del partido era evidente. Todos los puntos eran importantes, pero en este caso eran determinantes. Dos equipos que pelean arriba y es nuestro rival directo”, analizó el técnico azul en conferencia de prensa.

La U se quedó con los tres puntos en Rancagua. | Foto: Photosport

En esa línea, Álvarez complementó diciendo que “La primera parte del partido se volvió muy frenética, de ida y vuelta. La segunda mitad intentamos tener más el balón, pero el equipo perdió eficiencia en ataque”.

Consultado por una nueva vuelta al sol, Gustavo Álvarez despeja dudas del futuro y revela su mayor anhelo con los azules: “Respecto a mi cumpleaños, mi mayor deseo es que Universidad de Chile clasifique a la fase de grupos de la Copa Libertadores el otro año”.

Ahora, la U tendrá que recibir a nada más ni nada menos que Coquimbo Unido por la Fecha 29 de la Liga de Primera 2025. Los azules van con todo por el Chile 2, mientras que Coquimbo Unido quiere quedar en la historia con la corona ya puesta.

