El defensor de la Universidad de Chile, Matías Zaldivia, sin duda que es de su llegada al club, saco consolidado como muy importante jugador dentro del equipo, en donde día de hoy es uno de los grandes estandartes en la zaga azul.

En los últimos días, el jugador de la U conversó con SportsCenter de ESPN, en donde comentó lo que fueron sus inicios en su llegada al club, en la que comentó cómo se comenzó a ganar el cariño de los hinchas de la U, tras su bullado arribo.

“Por ahí fue la suma de partidos, me acompañó el rendimiento del equipo también que ha ido en alza, de los primeros años que estuve hasta hoy, el equipo y la institución ha crecido mucho, eso me ayudó a encontrar un buen nivel y encontrar regularidad que no venía teniendo”, parte señalando Zaldivia.

Siguiendo en aquello, el ‘Mati’ también apunta a sus dos entrenadores en la U como personas importantes para poder consolidarse en la Universidad de Chile, ya que sin duda el respaldo es más importante para un jugador para poder mostrar su mejor versión.

Zaldivia y su presente azul | Foto: Photosport

“Sumado a la confianza que me entregó el club, tanto como Mauricio Pellegrino y Gustavo Álvarez, para mí fue muy importante, para cualquier jugador la confianza del entrenador es muy importante, me ayudó mucho”, remarcó.

Zaldivia y su mensaje al hincha azul

Concluyendo, Zaldivia dejó un mensaje de agradecimiento a todos los hinchas de la Universidad de Chile, de quienes está completamente maravillados por todo el cariño y respeto que le brindan tanto a él como a su familia, lo que es muy importante para él.

“Lo de la gente estoy muy agradecido, porque me tratan muy bien a mí y a mi familia, me siento muy cómodo en el club, cuando las cosas están bien fuera, se reflejan estas dentro del campo”, cerró.

En Síntesis…