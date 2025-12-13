Universidad de Chile ya empieza a poner el foco en lo que será la temporada 2026, en la que el ‘Romántico Viajero’ en lo que es la antesala a su año del centenario, espera tener una gran temporada y competir por cosas importantes a nivel nacional e internacional.

Sobre lo que será el próximo año, en las últimas horas una importante noticia es la que ha sacudido con todo al hincha azul y que trataría sobre lo que sería la indumentaria del equipo para el 2026.

Esta sería por la nueva camiseta de la Universidad de Chile para el próximo año, la que ha sido filtrada en las últimas horas y ya ha generado la reacción de los fanáticos en las redes.

La nueva piel de ‘Romántico Viajero’ tendría llamativos colores, los que sin duda hacen dudar si esta camiseta sería la primera o segunda indumentaria de la U para el 2026.

Los hinchas esperan por su nueva camiseta | FOTO: Photosport

Los hinchas en las redes rápidamente hicieron saber su opinión ante este nuevo modelo, el que no los dejó muy satisfechos, ya que sienten que las camisetas siguen siendo algo más de lo mismo en sus diseños.

En Adidas aún no se han manifestado al respecto, pero se espera que en las próximas semanas salga a la luz lo que será la nueva indumetaria de la Universidad de Chile para el 2026.

FOTO: ESTA SERÍA LA NUEVA CAMISETA DE LA U