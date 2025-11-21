En la Universidad de Chile se ha vivido una importante temporada en este 2025, en el que los ‘Azules’ tuvieron una gran participación en el ámbito internacional en la que llegaron a la semifinales de la Copa Sudamericana, con lo que ya sabemos que fue una polémica eliminación ante Lanús de Argentina.

Ante esto, el defensor de la U, Matías Zaldivia conversó con el programa Sportscenter de ESPN, en la que comentó lo que es la gran importancia de jugadores de la categoría como Charles Aránguiz y Marcelo Díaz, quienes son grandes líderes dentro del equipo.

“Siempre es muy importante que haya nombres de la casa, si bien Charles no es de la casa, pero logró cosas importantes, tuvo muchos años acá, entonces para mí es muy importante que los líderes tengan ese aspecto, que sean muy identificados con el club, porque nos ayudan a llevar un camino”, parte señalando Zaldivia.

Agregando a esto, el zaguero señala: “Cuando los líderes te marcan bien el camino, después es más fácil para todos. Ni hablar de lo que son como futbolistas dentro del campo, eso ayuda mucho al plantel”.

Puntualizando en un jugador, el defensor azul se deshizo en elogios por Charles Aránguiz, a quien denominó como uno de los mejores jugadores con los que ha podido compartir dentro de un terreno de juego, en la que lo tilda como impresionante.

Zaldivia está enamorado de Aránguiz en la U | Foto: Photosport

“Es uno de los mejores jugadores con lo que me ha tocado compartir en una cancha, es impresionante todo lo que hace, muy feliz de compartir cancha con ellos”, remarca.

Zaldivia y el apodo de ‘León‘

Concluyendo, Zaldivia también tuvo palabras para lo que ha sido el apodo que el capitán azul, Marcelo Díaz le puso en el camarín, en el que lo apodó como León, en donde agradeció ese tremendo halago y también, destacó la grandeza de ‘Carepato’ para el equipo.

“Es muy importante que un jugador como Marcelo me brinde ese apoyo, la verdad que estoy muy agradecido, él desde el primer momento que llegó, como Charles, son muy importante para nosotros. Es lindo recibir esas palabras de alguien tan importante para el club”, cerró.