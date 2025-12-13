Unión Española tendrá que disputar la Primera B durante la temporada 2026, toda vez que los hispanos finalizaron en el último lugar de la Liga de Primera 2025 y firmaron su descenso en la última jornada la semana antepasada.

En el cuadro hispano no quieren perder el tiempo y pretenden que la estadía en la segunda categoría del fútbol chileno sea lo más corta posible y, para aquello, sondearon a un jugador con un avezado curriculum.

Campeón con Unión Española en 2013 y con pasos por Santos y Racing Club de Avellaneda, el cuadro hispano estaría tras los pasos de Emiliano Vecchio según dio a conocer el portal de noticias AS.

Vecchio podría volver a Unión. | Foto: Photosport

Vecchio, de 37 años, se encuentra libre y estaría dispuesto a darle una mano al equipo que lo puso en primera plana en su carrera como futbolista, además que todavía goza de un gran cariño por parte de los hinchas hispanos.

En caso de concretarse, este sería el tercer paso de Emiliano Vecchio por Independencia, ya que defendió a Unión Española en la temporada 2012-2013 y 2024. ¿Se dará la tercera o quedará solo en un sueño?

En los próximos días podría haber noticias no solo con Emiliano Vecchio, sino que también con más jugadores que podrían llegar a Unión Española para buscar rápidamente el ascenso a la Primera División en 2026.

