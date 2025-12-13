Universidad de Chile ya planifica lo que será la temporada 2026, en donde lo único concreto es que Gustavo Álvarez no será el director técnico del equipo tras haber comunicado su salida la semana pasada.

Si bien los azules todavía tienen que negociar con el estratega su salida, ya que tiene contrato vigente por todo el 2026, de manera paralela ya ven entrenadores que puedan hacerse cargo del primer equipo masculino.

El nombre de Renato Paiva es uno de los principales para calzarse el buzo de la U, pero también ha surgido otros nombres. El último en salir a la luz fue el de Ariel Holan, ex entrenador de Universidad Católica.

Descartan a Holan en la U. | Foto: Photosport

Eso sí, desde Universidad de Chile descartan rápidamente este rumor según evidenció el diario El Mercurio: “Le darían argumentos a Gustavo Álvarez”, aseguran desde la interna azul por una eventual negociación con Holan.

Cabe recordar que al tener contrato vigente y ser Álvarez el que se quiere ir, deben negociar una salida amistosa y en la U no perseverarán en la búsqueda de un entrenador hasta que esté todo finiquitado con el ex Huachipato.

La espera sigue y Universidad de Chile debe resolver de manera rápida la salida de Gustavo Álvarez para poder empezar a tener a planificar de manera más concreta un 2026 que asoma con participación en cuatro torneos.

En síntesis

Gustavo Álvarez no será el DT de Universidad de Chile en 2026, debe negociar su salida.

La U de Chile descarta el rumor de Ariel Holan como DT para no dar argumentos a Álvarez.

Universidad de Chile debe resolver la salida de Álvarez para planificar su 2026 con cuatro torneos.