Deportes Concepción logró un épico ascenso a la Primera División el domingo pasado, toda vez que el León de Collao derrotó por 3-2 a Cobreloa en una final de infarto por la Liguilla de Ascenso 2025.

Ahora, el cuadro Lila tendrá que pensar en potenciar su plantel para disputar la división de honor del fútbol chileno, donde tendrá que elegir con pinzas las piezas que le puedan dar un salto de calidad al plantel para mantenerse en esa categoría.

Una de las grandes dudas que tenía el ‘Conce’ para el próximo año era su cuerpo técnico, ya que Patricio Almendra estaba de interino y no era segura su continuidad como entrenador titular para la temporada 2026.

Patricio Almendrá será el DT de Concepción en 2026. | Foto: Photosport

En horas de esta mañana, fue el propio Deportes Concepción quien confirmó al DT: “Patricio Almendra continuará como Director Técnico de Deportes Concepción para la temporada 2026 en la Liga de Primera”, comunicaron.

“El estratega Lila continuará siendo parte de nuestro proyecto deportivo institucional que nos devolvió al lugar que merecemos y que seguirá en este nuevo desafío. ¡Con fuerza, garra y corazón!”, apuntaron.

Así las cosas, Patricio Almendra tendrá el honor de ser el DT de Deportes Concepción en la temporada 2026 y tiene la difícil misión de consolidar al equipo y mantenerlo en la máxima categoría del fútbol chileno.

En síntesis

