Universidad de Chile logró un triunfo importante en el día de ayer pensando en el Chile 2 a la próxima edición de la Copa Libertadores de América, donde quedó a tres puntos de la UC, equipo que hoy por hoy se estaría llevando el cupo.

La clasificación al máximo torneo continental será un pilar clave para el Mercado de Fichajes, ya que varía mucho si se va directo a la fase de grupos o si hay que jugar etapas eliminatorias antes. Demás está decir que, si se clasifica a Copa Sudamericana, el panorama también cambia.

En esa línea, en el CDA ya están viendo nombres para la temporada 2026 en donde esperan contar con Gustavo Álvarez, pero su presencia todavía pareciera no estar asegurada. Más allá del DT, en la U buscan una bombástica contratación según dio a conocer El Mercurio.

¿Lichnovsky a la U? | Foto: Photosport

El citado medio asegura que la defensa es uno de los puestos que Universidad de Chile quiere reforzar sí o sí de cara a la próxima temporada y el hombre elegido sería nada más ni nada menos que Igor Lichnovsky: “Es uno de los probables”, dicen.

El jugador del América ha tenido buenas temporadas en el fútbol mexicano y se ha afirmado como una carta importante de la Liga MX, donde su alto sueldo podría llegar a ser un impedimento para un posible arribo al CDA.

Así las cosas, habrá que esperar al final de temporada para ver a qué torneo e instancia clasifica Universidad de Chile, lo cual será clave para determinar presupuestos y ver si Igor Lichnovsky es una carta real para reforzar.

Universidad de Chile está a tres puntos de la UC por el cupo Chile 2 para la Copa Libertadores.

La clasificación continental de la U será clave para definir el presupuesto del Mercado de Fichajes.

La U busca el fichaje Igor Lichnovsky (América – México) para reforzar la defensa, según El Mercurio.