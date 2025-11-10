Universidad de Chile derrotó a Deportes Limache en el día de ayer en un auténtico partidazo, donde los azules iban 0-2 abajo en el marcador, lo dieron vuelta y finalmente se terminaron quedando con la victoria por 4-3.

Los tres puntos le permiten al equipo dirigido por Gustavo Álvarez seguir soñando con la clasificación a la Copa Libertadores de América como Chile 2, toda vez que se encuentran a tres puntos de Universidad Católica.

Calderón no estará ante O’Higgins. | Foto: Photosport

El siguiente desafío para los azules se presenta más exigente: deberán visitar a O’Higgins de Rancagua en el Estadio El Teniente por la Fecha 28, equipo que marcha en la tercera posición de la tabla con dos puntos más que la U.

Lamentablemente para Gustavo Álvarez y compañía, en dicho compromiso no podrá contar con la presencia de Franco Calderón, quien fue amonestado ante Limache y sumó su quinta tarjeta amarilla, quedando suspendido del próximo encuentro.

Así las cosas, el director técnico del cuadro universitario tendrá que echar mano a la banca donde asoma Ignacio Tapia y Nicolás Ramírez, jugadores que han tenido poca actividad esta temporada y cuando han tenido que jugar no han dejado del todo satisfecho al estratega argentino de la U.

En síntesis

Universidad de Chile ganó 4-3 a Deportes Limache remontando un 0-2 inicial.

El jugador Franco Calderón no podrá jugar la Fecha 28 por acumulación de quinta tarjeta amarilla.

El próximo rival de la U será O’Higgins de Rancagua en el Estadio El Teniente.