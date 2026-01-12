El mercado de fichajes no para de movilizarse, y más aún en los azules. Esto ya que Universidad de Chile confirmó la salida de cinco nuevos jugadores de cara a la temporada 2026. Los dirigidos por Paqui Meneghini se encuentran cerrando su plantel para disputar cuatro torneos en este año.

Azul Azul confirmó las bajas de David Retamal (Universidad de Concepción), Jeison Fuentealba (Universidad de Concepción), Renato Huerta (Cobresal), Yahir Salazar (Deportes La Serena) y de Julián Alfaro (Everton), quienes partieron a préstamo por el 2026.

Con estas partidas, se suman a Lucas Di Yorio (Santos Laguna), Rodrigo Contreras (Millonarios), Ignacio Tapia (Atlético Grau), Nicolás Guerra (Instituto de Córdoba), Federico Mateos, Antonio Díaz (Universidad de Concepción), Sebastián Rodríguez (Montevideo City) y a Leandro Fernández (Argentinos Juniors).

Por otro lado, están al tanto de las posibles salidas de Renato Cordero, Flavio Moya, Lucas Assadi (Atlético Mineiro) y de Matías Sepúlveda (Lanús). Estos dos últimos, serían bajas importantísimas para lo que fue el 2025 azul.

Con 13 salidas confirmadas y con 4 futuros inciertos, los azules realizaron una gran limpieza de plantel para el presente año. Período en el que jugarán la Liga de Primera, Copa Chile, Copa de la Liga y la ansiada Copa Sudamericana.

Paqui Meneghini impone autoridad en Universidad de Chile

No todo fueron salidas, ya que los azules cuentan con las grandes incorporaciones de Eduardo Vargas, Lucas Romero, Octavio Rivero y la posible y esperada llegada de Juan Martín Lucero.

¿Cómo le irá a Universidad de Chile en 2026?

Con un gran desafío por delante, los comandados por Charles Aránguiz, buscarán nuevamente pelear el Campeonato Nacional, y ¿por qué no? luchar por segundo año consecutivo por la Copa Sudamericana, torneo en el que fueron eliminados polémicamente frente a Lanús.

