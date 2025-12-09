Universidad de Chile dio por finalizada su temporada el sábado pasado tras el triunfo 3-2 sobre Deportes Iquique, resultado que no alcanzó para instalarse en la próxima edición de la Copa Libertadores de América.

Ahora, los azules tendrán que pensar en delinear el armado del plantel para la próxima temporada, en donde todo indica que Gustavo Álvarez no seguirá siendo el director técnico de la U.

Di Yorio podría seguir en la U. | Foto: Photosport

Junto con Álvarez, se irían varios jugadores según Cristián Caamaño: “Se va Di Yorio (Lucas), Contreras (Rodrigo), Guerra (Nicolás), Toselli (Cristopher), Ignacio Tapia y los que terminaron contrato. Ninguno, salvo una situación muy particular con Di Yorio, no van a continuar”, dijo en Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura.

Es precisamente sobre el delantero perteneciente al Athletico Paranaense que Caamaño anunció una posible voltereta cuando todo indicaba que se iba del CDA: “Más que esfuerzo, quieren extender el préstamo. No quieren sacrificar un millón y algo de dólares por un futbolista. Es el único que tiene la ventana abierta”, aseguró.

Ahora, dependerá de Manuel Mayo y compañía ver qué decisión toman con Lucas Di Yorio y si pujan para que el delantero sea parte del plantel 2026 que disputará la Liga de Primera, Copa Chile, Copa de la Liga y Copa CONMEBOL Sudamericana.

En síntesis

