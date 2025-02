Uno de los motivos que explican el presente de Universidad de Chile, ha sido el alza en el rendimiento del atacante Nicolás Guerra y que ha sido reconocido por históricos del club.

Eso, muy distante de lo que ocurrió con el jugador durante el primer semestre de la temporada 2024, cuando no jugaba, a veces ni siquiera era citado y para colmo de males, surgió la opción de Audax Italiano para tomar un préstamo.

Pero se dio vuelta la situación y fue el propio Guerra quien dio cuenta de un instante clave que ocurrió el paño pasado y fue un diálogo fundamental que sostuvo con el entrenador, Gustavo Álvarez.

“Cuando se habló de que podía salir fueron meses duros, después se dio la opción de hablar con el profe que me dijo que iba a tener posibilidad y me quedé. Se dieron las cosas y ahora empezar el año con goles y es bueno partir con el pie derecho”, confesó el delantero.

Otro importante factor que cambió el destino del Nico Guerra

A su vez, el futbolista narró que ese momento lo ayudó a crecer y por cierto, el nacimiento de su hija, fue el aliciente más importante para este renacer en su carrera.

“El primer semestre fue muy duro, creo que, como en todo ámbito, cuando tiene momentos con adversidades es cuando tiene que sacar enseñanzas y seguir trabajando. Cuando me llegó la oportunidad justo nació mi hija, así que todo lo que pase me sirvió, no me arrepiento de nada”, concluyó Nico Guerra.

¿Cuál es el próximo partido de la U?

El día domingo 23 de febrero a las 20:30 horas, Universidad de Chile disputará su segundo partido en La Liga de Primera 2025, cuando reciba a Unión La Calera en el Estadio Nacional.