Universidad de Chile está a detalles de concretar su último fichaje. El cuadro azul tiene prácticamente cerrada la incorporación de Lucas Di Yorio, atacante argentino que recalará desde Athletico Paranaense.

Firmará en el cuadro azul a modo de préstamo y, según detalló La Tercera, tendrá un sueldo exorbitante. ¿Cuánto ganará? La información aludió a que recibirá 60 millones de pesos mensualmente.

Ello, para José “Pepe” Ormazábal está fuera de cualquier lógica. Así lo afirmó el histórico relator en conversación con BOLAVIP CHILE. Expresó toda su inquietud con la decisión de la directiva azul.

“Es una locura. Para mí no es un jugador que los valga. Es un buen nombre, un buen elemento. Se está pagando mucha plata en Chile, lo que no se justifica, es cosa de ver el nivel de los partidos”, comenzó señalando.

Tras ello, argumentó: “En el caso puntual de la U, creo que es mucha plata. Yo no lo pagaría. Por esa cifra, digo que no. Es una locura, es un despilfarro. No te asegura nada, no te asegura que la vaya a romper. No es una sandía calada“.

Finalmente, dejó una crítica generalizada al fútbol chileno. No puede creer que existan esos niveles de sueldos en una liga que, para él, no está a la altura. Pidió mesura.

“Es mucha plata para nuestro medio, está absolutamente sobrevalorado. Estamos cayendo en la época antigua”, concluyó el histórico relator de los azules.

Cuándo juega Universidad de Chile

El siguiente encuentro de los azules será contra Magallanes por la segunda fecha de la Copa Chile. Se jugará el domingo 2 de febrero, desde las 20:30 horas, en el Estadio Nacional.