En los últimos días, la apasionante semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana entre Lanús y Universidad de Chile se ha transformado en un verdadero barril de pólvora.

La tensión deportiva, ya al máximo tras el vibrante empate 2-2 en Santiago que dejó la llave totalmente abierta, ha sido completamente opacada por una escalada de violencia verbal y amenazas que auguran un “clima de guerra” para la definición en Buenos Aires.

Por si el ambiente no estuviera lo suficientemente “caldeado”, en las últimas horas se sumó un nuevo capítulo: la “guerra de declaraciones”.

Gustavo Lorenzetti, histórico de la U, minimizó la presión del estadio “La Fortaleza”, lo que fue tomado como una ofensa intolerable en Argentina y provocó una reacción desmedida y matonesca del periodista trasandino Sergio Krule.

En Argentina no cayeron bien las palabras de Gustavo Lorenzetti

Visiblemente ofuscado, Krule, identificado con Lanús, no se guardó nada y lanzó un ataque personal y una amenaza directa contra el “Duende” en el programa Jugá para Lanús.

“Lorenzetti es una falta de respeto, como vas a decir que la cancha de Lanús no sé qué cosa. Vas a ver lo que va a ser la cancha de Lanús, va a explotar. Lorenzetti va a decir ‘mira como cambió'”, dijo de entrada.

Sin embargo, el periodista rápidamente abandonó el debate futbolístico para lanzar un ataque vulgar: “Hermano, a mí no me da para jugar en tal lado e igual que a vos no te da para comprarte un shampoo. ¿Por qué? Porque sos pelado hermano, entonces ya está y cállate la boca”.

La U y Lanús se jugarán el todo por el todo en la revancha | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

La escalada de Krule no se detuvo ahí y continuó su descargo: “¿Qué te metés con Lanús? ¿Qué te hicimos? ¿Por qué para favorecer a la U tenés que atacar a Lanús? ¿Qué te hizo la gente de Lanús? Ni sabemos quién sos, acá no le faltamos el respeto a la Universidad de Chile, ni a los jugadores ni nada”.

Finalmente, el comunicador trasandino cerró su intervención con una amenaza directa, invitando a Lorenzetti a la cancha en un tono intimidante: “Ojalá clasifiquemos acá y metamos 50 mil personas. Vení a la cancha, vení como fuimos nosotros que no se podía ir e igual fuimos y nos bancamos las piedras. Vení a ver si te bancas entrar a la cancha de Lanús o salir caminando. Vení ya que decis que no pasa nada para ver si decís que no es picante. Vení a la cancha el jueves. Pelado”, sentenció.

¿Cuándo se juega el partido de vuelta entre U. de Chile y Lanús?

El partido de vuelta por las semifinales de Copa Sudamericana entre Universidad de Chile y Lanús, se jugará el próximo jueves 30 de octubre en el Estadio Néstor Díaz Pérez.