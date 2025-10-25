Universidad de Chile empató en la ida de las semifinales de la Copa CONMEBOL Sudamericana ante Lanús por 2-2 en el Estadio Nacional, y ahora tendrá que definir todo al otro lado de la Cordillera de los Andes.

Uno que sabe lo que es jugar en la U, Argentina y enfrentar precisamente a Lanús es Gustavo Lorenzetti, campeón de la Copa Sudamericana con los azules quien pidió calmar los ánimos ante las amenazas de que los azules serán recibidos en un ambiente hostil en Buenos Aires.

La U se juega el paso a la final de la Copa Sudamericana. | Foto: Photosport

“Por ahí la cancha de Lanús no es la Bombonera, no es el Gigante de Arroyito, no es una cancha que uno pudiera sentirse intimidado”, dijo en ESPN Chile sobre lo que se puede encontrar el cuadro azul en Buenos Aires.

Lorenzetti recordó una llave de Copa Sudamericana donde los azules fueron vapuleados por Lanús hace más de una década: “Sí recuerdo un planteo demasiado arriesgado donde nosotros decidimos jugarle mano a mano y tenían jugadores muy veloces. Bueno, lo pagamos caro y en el Nacional se nos hizo casi imposible y quedamos lejos de la hazaña”, dijo.

¿Qué debe hacer Universidad de Chile ante Lanús? Lorenzetti responde: “La U en Buenos Aires debería hacer un planteo muy parecido al que hizo el primer tiempo en Avellaneda, donde trató de ser protagonista. Ahí la gente se puede impacientar, empuja a Lanús para adelante y hay que aprovechar los espacios”, remató.

¿Cuándo se juega la revancha?

La revancha de las semifinales de la Copa CONMEBOL Sudamericana entre Universidad de Chile y Lanús se disputará el jueves 30 de octubre a las 7 de la tarde, donde quedará definido el segundo finalista del certamen continental.