Universidad de Chile se prepara para lo que será la recta final de la temporada 2025, en la que los ‘Azules’ tienen sin duda como su gran objetivo el poder luchar por la Copa Sudamericana, competición en la que se encuentran en semifinales.

De lo que es el presente azul, el ex futbolista Gustavo Lorenzetti habló con el programa de ‘Los Tenores’ en Radio ADN y habló de la importancia que tiene para la U luchar por una competencia internacional como la Sudamericana, título que obvtuvo con la U en el 2011.

“Es el torneo más importante que gané en mi carrera y aparte de eso, fue el torneo que más disfrute. Sé que la gente disfrutaba como jugaba esa U (en 2011), y estando adentro mucho más”, parte señalando Lorenzetti.

En lo que es la expedición azul en esta Copa Sudamericana, el ‘Duende’ está muy esperanzado de que el equipo de Gustavo Álvarez pueda volver a tocar la gloria con las manos y quedarse co el título por el rendimiento que ha mostrado en el torneo.

“Hoy la U está a solo tres partidos de conseguir otra vez este logro. Tuve la suerte de ver el partido contra Estudiantes por Copa Libertadores y la U hizo un enorme partido ese día. Lo fui a ver contra Independiente, lo que se jugó, y la U hizo un buen primer tiempo también”, remarca.

Para el ex volante azul, el escollo más complicado de esta Copa Sudamericana fue la llave ante Independiente de Avellaneda, duelo que pudo pasar y que hoy en día en esta recta final, en la que espera que pueda mostrar su mejor versión.

“Creo que la U está cerca. El de Independiente era el escollo que tenía que saltar y está ahí nomas. Ojalá que este grupo de jugadores pueda volver a conquistarla”, agregó.

Lorenzetti y el jugador más importante en la U

Aránguiz es elogiado por Lorenzetti | Foto: Photosport

Finalmente, Lorenzetti tuvo palabras para los dos cracks de la Universidad de Chile, Lucas Assadi y Charles Aránguiz, a quien a este último lo considera como el jugador más determnante dentro del equipo.

“La U tiene a un jugador como Assadi que está jugando muy bien, que encontró su nivel y es un chico que no tiene techo. Después para mí el jugador diferente del equipo es el señor Charles Aránguiz”, cerró.