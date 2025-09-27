Universidad de Chile clasificó a semifinales de la Copa Sudamericana 2025. Los dirigidos por Gustavo Álvarez derrotaron por 2-1 a Alianza Lima en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo y ahora se verán las caras ante Lanús en semifinales.

El Presidente de la República, Gabriel Boric, es un fanático del fútbol y le preguntaron sobre la clasificación del Romántico Viajero. Ante la consulta fue muy enfático en la respuesta: “Yo soy Cruzado”, dijo el mandatario.

Boric es un incondicional hincha de Universidad Católica. De hecho, en más de una ocasión se le vio asistiendo a los partidos del equipo precordillerano y está muy atento al día a día de la institución.

De hecho, el Presidente ya conoce el Claro Arena, la nueva y moderna casa de los Cruzados, en la cual buscan volver a hacerse fuertes para ser competitivos en el ámbito local en primera instancia y luego en lo internacional.

Gabriel Boric se la jugó por un marcador para Chile vs. Nueva Zelanda

La máxima autoridad del país también se refirió a la Sub 20 y se la jugó por un triunfo con un gol de un jugador de La Franja. “Siempre, siempre (a ver a la selección), 2-0, (Juan Francisco) Rossel”, expresó lleno de optimismo.

La Roja integra el Grupo A del Mundial Sub-20 que se realiza en nuestro país. Además de Nueva Zelanda, los dirigidos por Nicolás Córdova se deben medir ante Japón y Egipto.