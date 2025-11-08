Universidad de Chile dejará partir -momentáneamente- a una joven promesa en la antesala del mercado de fichajes. ¿La razón? Intentará cumplir el anhelo de cualquier futbolista: jugar en Europa.

Si bien no ha debutado en el profesionalismo, su nivel fue observado en certámenes internacionales y tendrá la opción de probarse en un destacado club de Portugal.

¿De quién hablamos? Según indicó AS Chile, ese es el caso de Vicente Jara. El crack de la categoría sub-16 de los azules cruzará el charco a fines de noviembre en búsqueda del sueño.

La información dicta que el volante mixto entrenará en Famalicão, escuadra que actualmente marcha en la quinta posición de la Primeira Liga. La joya nacional será evaluada durante dos semanas.

En caso de que logre el visto bueno, dejará Universidad de Chile para integrarse a las fuerzas básicas de la institución lusa. Un escenario que genera expectación e ilusión en su familia.

Vicente Jara partirá desde Universidad de Chile a Portugal. Estará a prueba. (Foto: Club U. de Chile)

De Universidad de Chile a Europa

Previo al viaje de Vicente, pactado para el 28 de noviembre, David no da más. El padre del jugador lo acompañará en una travesía que tiene un objetivo: dar el salto a la élite del fútbol.

“Estoy contento por el sacrificio de Vicente, hace mucho tiempo que viene poniendo todo de él. Entrena en doble jornada y tiene psicólogo deportivo, nutricionista, más todo lo de la U”, reflexionó.

“Viene sacándose la mugre para cumplir sus sueños“, cerró.

En resumen: