Universidad de Chile sigue minuciosamente la recuperación de Lucas Assadi. El crack azul sufrió un grave problema en el Clásico Universitario y despertó una importante duda: ¿Cuándo volverá a jugar?

Tal como detalló el club a través de un comunicado oficial, la promesa de 21 años lamentó una lesión musculotendinosa de isquiotibiales. Sin embargo, no se indicó cuánto tardará en retornar a la acción.

Si bien se rumoreó que puede sumar minutos con los azules antes del cierre de la temporada, todo indica que no será así. Tendrá que esmerarse para volver a exhibir su mejor versión.

Según información recabada por BOLAVIP Chile, el plazo para que vuelva a entrenar con normalidad es de ocho semanas. Ante tal panorama, le dijo adiós al resto de encuentros de la Liga de Primera.

En caso de que todo marche a la perfección, Lucas Assadi podrá volver a tocar el balón a fines de diciembre. ¿Seguirá vistiendo la camiseta de Universidad de Chile tras el término de su afección?

Lucas Assadi estará por ocho semanas fuera en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

El 2025 de Lucas Assadi en Universidad de Chile

Durante esta temporada, el seleccionado nacional disputó un total de 30 compromisos con la camiseta azul. En ellos, logró anotar 11 goles y aportar con seis asistencias.

Cabe destacar que Lucas Assadi tiene contrato con Universidad de Chile hasta diciembre de 2026. Por ende, cualquier negociación deberá pasar por la cúpula del club estudiantil.

