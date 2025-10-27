Universidad de Chile tuvo una visita para el olvido en el Claro Arena el día de ayer, donde no solo cayó por la cuenta mínima ante Universidad Católica, sino que probablemente perdió a Lucas Assadi para la revancha de la Copa CONMEBOL Sudamericana ante Lanús.

El talentoso jugador formado en las inferiores del cuadro azul fue al banco para el partido ante la UC, pero tras la expulsión de Gary Medel, Gustavo Álvarez decidió mandarlo a la cancha para tratar de quedarse con los tres puntos.

La apuesta no resultó, Assadi se lesionó y para colmo, una vez finalizado el compromiso el jugador fue tapado en insultos por la parcialidad de Universidad Católica y no encontró nada mejor que escupir a un hincha de Universidad Católica.

Assadi está en serios problemas. | Foto: Photosport

Esta acción le podría costar las penas del infierno para Lucas Assadi, ya que el Código de Procedimientos y Penalidades de la ANFP sanciona de 6 a 15 partidos a quienes incurran en esta falta.

Así lo establece el artículo 63 letra E, donde queda explicita la sanción: “Escupir a un rival o a otras personas”. Si bien menciona también que “No será sancionado quien se limite a repeler un ataque, a defender a otro o a separar a los que participen en la pelea”, lo anterior no aplicaría.

Ahora, habrá que ver si el juez del compromiso consigna el escupitajo de Lucas Assadi al hincha de Universidad Católica. En caso de no hacerlo, el Tribunal de Disciplina de la ANFP podría actuar de oficio para sancionarlo.

¿Qué necesita la U para clasificar a la final de la Copa Sudamericana?

Universidad de Chile se clasifica a la final de la Copa Sudamericana derrotando a Lanús en los 90 minutos por cualquier marcador. Un empate lleva la serie a penales mientras que la derrota deja a los azules fuera del torneo continental.