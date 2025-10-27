Universidad de Chile no la pasó bien en su visita al Claro Arena, donde cayó por la cuenta mínima ante Universidad Católica en una nueva versión del Clásico Universitario donde lo azules no estuvieron a la altura del desafío.

Pese a que estuvieron con un hombre de más gran parte del segundo tiempo, no fue suficiente para rescatar puntos en la visita a San Calos de Apoquindo. ¿Algo peor? Lucas Assadi entró en el segundo tiempo y salió lesionado.

La presencia del talentoso jugador formado en las inferiores de Universidad de Chile no solo está en duda para el partido ante Lanús por la revancha de las semifinales de la Copa CONMEBOL Sudamericana, sino que también en la Liga de Primera.

¿Por qué? Se viralizó un registro que muestra al jugador de la U siendo insultado por gran parte de los hinchas de la UC una vez finalizado el compromiso y la reacción de Assadi dejó mucho que desear: escupió a un hincha.

Ahora, habrá que ver si el juez ve estas imágenes y las consigna en su informe arbitral. En caso de no hacerlo, el Tribunal de Disciplina de la ANFP podría actuar de oficio y sancionar al jugador por el feo gesto.

Cabe recordar que, por un hecho relativamente similar, Lucas Cepeda se ganó una sanción de dos partidos tras el Superclásico del fútbol chileno disputado en el Estadio Nacional, donde el jugador de Colo Colo hizo feo gestos a la parcialidad azul.

Lanús vs. Universidad de Chile, día y hora

Universidad de Chile volverá a un campo de juego este jueves 30 de octubre a las 7 de la tarde, día y hora en donde deberá enfrentar a Lanús por la revancha de las semifinales de la Copa CONMEBOL Sudamericana.