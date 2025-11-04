La continuidad de Gustavo Álvarez en Universidad de Chile parece cada vez más lejana. En la antesala del fin de la campaña 2025, el DT vive un complejo momento en la institución.

Tras ser eliminado de Copa Sudamericana y distanciarse del cupo directo a la siguiente edición de Copa Libertadores, el entrenador complicó su estadía en el equipo. Al menos, así lo afirmó Radio Cooperativa.

Según indicó Francisco Caneo en su reporte, un grupo de altos cargos de Azul Azul se aburrió del estratega. Ante ello, ya tantean terreno para decirle adiós al cierre de la temporada.

“Hay algunos dirigentes que toman decisiones que hablan del fin del ciclo de Gustavo Álvarez, de decir que se vaya, que ojalá llegue otro club y lo saque o que hay que negociar su salida“, comentó.

En dicha línea sobre el director técnico, el periodista agregó: “Hay algunos bien molestos con él, con los resultados de esta pasada y con sus constantes recriminaciones a la directiva“.

Gustavo Álvarez vive un complicado momento en Universidad de Chile. Su futuro está en duda. (Imagen: Photosport)

El enojo con Gustavo Álvarez en Universidad de Chile

Finalmente, el comunicador aludió a las motivaciones para dicho distanciamiento entre los directivos y el entrenador argentino: las quejas le terminaron por pasar la cuenta.

“Por petición de jugadores, por refuerzos, porque le faltan piezas para ser competitivos y tienen la teoría que hay que sacarlo al final de la temporada”, destapó.

“Tras el partido con Lanús comenzó otra vez con el equipo que va a quedar en su memoria. Es una lucha de poder de quién toma el mando y quién toma las decisiones“, concluyó.

