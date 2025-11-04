Universidad de Chile mantiene en incertidumbre el futuro de Gustavo Álvarez. Si bien tiene contrato hasta diciembre de 2026, el entrenador argentino determinará su eventual continuidad al cierre de la vigente campaña.

Una situación que no es desconocida por la cúpula del club, la que debe tener nombres en carpeta para poder reemplazar al DT. Uno de los estrategas que asoma como posible sustituto es Francisco Meneghini.

Sin embargo, según advirtió Nicolás Cortés de Radio Rancagua, la situación es compleja. El estratega quiere seguir dirigiendo a O’Higgins, elenco que está consiguiendo boletos a certámenes internacionales.

“Pese al interés de la Universidad de Chile, Francisco Meneghini tiene como norte seguir en Rancagua en 2026“, comunicó el periodista a través de sus redes sociales.

Cabe destacar que el conjunto rancagüino marcha en la tercera ubicación de la Liga de Primera 2025. Ante tal panorama, está consiguiendo el cupo Chile 2 para la próxima edición de Copa Libertadores.

Francisco Meneghini tiene como foco seguir en O’Higgins a pesar del interés de Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

El DT que busca Universidad de Chile

Durante esta temporada, Francisco Meneghini ha dirigido a O’Higgins en 32 ocasiones. De ellas, logró triunfar en 14, empatar en 11 y caer en dos oportunidades: un 65,43% de rendimiento.

¿Y cuáles son los números de Gustavo Álvarez en 2025? Ha estado al mando de Universidad de Chile en 48 encuentros, registrando 24 victorias, nueve paridades y 15 caídas: un 56,25% de rendimiento.

En resumen: