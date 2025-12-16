En Universidad de Chile continúan trabajando arduamente para definir a su próximo entrenador tras la salida de Gustavo Álvarez, y uno de los nombres que aparece con más fuerza en el Centro Deportivo Azul es el del portugués Renato Paiva.

El técnico luso, con experiencia en Sudamérica y un perfil que seduce por su propuesta futbolística, ha sido apuntado como el principal candidato para liderar el nuevo proyecto azul de cara a la temporada 2026.

En medio de ese escenario, una información proveniente desde Brasil vuelve a poner el foco sobre Paiva y confirma que su nombre está en la órbita de varios clubes del continente.

La U sigue en carrera por contratar a Renato Paiva | FOTO: Buda Mendes/Getty Images

Renato Paiva rechazó una oferta en plena negociación con la U

Según reveló el periodista Rogerio Scarione de la radio Jovem Pan News, el Coritiba intentó contratar a Renato Paiva antes de cerrar el acuerdo con Fernando Seabra como su nuevo director técnico. El acercamiento se dio en el marco de la búsqueda del club brasileño por un entrenador con proyección internacional.

La información señala que Paiva fue recomendado por el llamado Grupo Independiente, sector que ha tenido influencia en decisiones futbolísticas recientes del Coxa y que impulsó su nombre dentro de la interna del club.

Sin embargo, el portugués decidió rechazar la propuesta y no avanzar en las conversaciones, lo que finalmente llevó a Coritiba a sellar la llegada de Seabra.

Este antecedente no pasa inadvertido en la U, donde el hecho de que Paiva haya declinado otras opciones refuerza la idea de que estaría esperando un proyecto que lo convenza plenamente, y en el CDA siguen atentos a su situación, considerando que es el nombre que mejor calza con el perfil que busca la dirigencia azul para iniciar una nueva etapa tras la salida de Álvarez.

