Esta semana no habrá fútbol profesional debido a la fecha FIFA y las elecciones presidenciales del domingo, pero de igual manera Universidad de Chile entrena pensando en lo que será la reanudación de la Liga de Primera 2025.

A los azules les restan tres partidos para ver en qué posición de la tabla finalizarán y si lograrán el objetivo del Chile 2 a la próxima edición de la Copa Libertadores de América, el cual los clasificaría de manera directa a la fase de grupos.

Si bien la mente está puesta en el cierre del torneo local, la U tiene otro ojo puesto en el Mercado de Fichajes y, en esa línea, hay un jugador que interesa para repatriar pensando en los desafíos del próximo año: Felipe Mora.

Se complica el regreso de Felipe Mora. | Foto: Photosport

El jugador del Portland Timbers de la MLS está en el radar de los azules y hasta hace unos días parecía que se encaminaba su regreso, pero ahora hay un problema: desde EE. UU aseguran que el equipo del noroeste estaría evaluando una nueva opción de contrato para el atacante chileno.

La noticia no cayó para nada bien en los hinchas azules, quienes de inmediato inundaron la cuenta del equipo pidiendo que por favor dejaran partir a Felipe Mora para defender nuevamente los colores de Universidad de Chile.

Todavía hay tiempo en el Mercado de Fichajes para ver qué sucederá, donde lo único concreto es que la U quiere contar con el atacante y el jugador vive una vida cómoda en Estados Unidos que podría prolongar si los Timbers le extienden el contrato.

