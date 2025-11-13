El presente de la Universidad de Chile ha generado gran interés entre exfiguras del club, sobre todo tras la llegada de Gustavo Álvarez y sus participaciones en la Liga de Primera y su regreso a los torneos internacionales.

El elenco estudiantil ha mostrado momentos de brillantez y ciertos altibajos en esta temporada, pero siempre mantiene jugadores capaces de marcar diferencias tanto en el mediocampo como en la zona ofensiva.

¿Quién es el futbolista favorito del actual plantel de la U de Walter Montillo?

Walter Montillo, ídolo azul y reconocido por su visión de juego y talento en el mediocampo, ha seguido de cerca el desempeño de los futbolistas que hoy llevan la camiseta de la U.

En esta ocasión, en el canal de Youtube de AntúnezSilva, Montillo dio su opinión sobre quién considera su jugador favorito del Romántico Viajero: Lucas Assadi.

“El mío es Lucas Assadi. Lo dije cuando estaba en el banco y no es que me ponga ahora la camiseta del 10, lo dije cuando estaba pasando un mal momento”, confesó la Ardilla.

¿Cuáles han sido los números de Lucas Assadi en esta temporada?

En este 2025, Lucas Assadi ha ido de menos a más. El oriundo de Puente Alto ha disputado 30 partidos (contando Liga de Primera, Copa Chile, Copa Sudamericana, Recopa y Copa Libertadores), en los cuales ha convertido 11 anotaciones y ha aportado con seis asistencias.

Lucas Assadi es uno de los jugadores más exportables del fútbol chileno | FOTO: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

¿Hasta cuándo tiene contrato Lucas Assadi con Universidad de Chile?