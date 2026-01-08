Universidad de Chile ya se prepara con todo para lo que será su temporada 2026, en el que los ‘Azules’ de la mano de Francisco ‘Paqui’ Meneghini esperan llegar de la mejor forma a lo que será el inicio de este año, en el que quieren luchar con todo en el ámbito nacional e internacional.

Después de lo que han sido estos primeros días, el defensor Matías Zaldivia habló con el canal oficial del club y comentó este comienzo de proceso con su nuevo DT, en el que indica que ha sido todo muy intenso.

“Fue un inicio de pretemporada bastante intenso. Los trabajos están siendo muy exigentes, con mucha pelota, lo cual es bueno para ir arrancando y entrar en ritmo nuevamente”, comenzó señalando Zaldivia.

Haciendo una comparación, el zaguero deja en claro que los estilos de Francisco Meneghini y Gustavo Álvarez son muy similares, por lo que no les ha costado ir agarrándole la mano a lo que busca el nuevo DT azul para esta temporada.

Zaldivia habló fuerte y claro en la U | Foto: Photosport

“Tienen un pensamiento parecido a lo que veníamos trabajando: ser un equipo ofensivo, que presione en campo rival y que se adueñe del balón. Recién lo estamos conociendo, pero estamos muy contentos”, declaró.

Finalmente, Zaldivia habló sobre lo que son los grandes desafíos para la Universidad de Chile en este 2026, en el que buscan sacarse la espinita y ser campeones del torneo nacional, sin dejar de lado lo que son las otras competiciones.

“Tenemos la espina del Campeonato Nacional, pero esta institución no se puede bajar de ningún torneo. El año pasado hicimos una Sudamericana espectacular, casi llegamos a la final y eso motiva, sabiendo que primero tenemos un partido con Palestino”.

“Después está la Copa Chile y la Copa de la Liga. Sabemos que tenemos que ir por todos los frentes, porque tenemos plantel para hacerlo”, cerró.