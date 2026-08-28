¿U. de Chile pierde a Gabriel Castellón? Esto responde Fernando Gago: “Tuvo una…”

El DT de Universidad de Chile descartó la ausencia del arquero contra Universidad de Concepción. Su problema fue menor.

Universidad de Chile se alista para enfrentar a Universidad de Concepción por la fecha 21 de la Liga de Primera. Para dicho encuentro, el conjunto estudiantil despejó una importante duda.

¿Qué pasó? Fernando Gago confirmó que Gabriel Castellón estará presente frente al elenco penquista. Si bien tuvo que realizarse exámenes médicos, su problema no es de gravedad.

Y a su vez, el DT argentino se refirió a la posibilidad de que el Estadio Ester Roa Rebolledo pueda sufrir daño en su césped. Las lluvias azotan la zona y hay incertidumbre sobre el gramado de juego.

“Va a estar a disposición, está entrenando. Tuvo una carga normal de entrenamiento, no más que eso“, comenzó indicando el estratega sobre el portero titular.

“Y con respecto al terreno, obviamente que puede cambiar, no lo que podemos trabajar, porque no se puede con campo malo. Es difícil trabajar cómo se va afrontar un partido en un campo donde no sabemos cómo va a estar“, agregó.

Fernando Gago ratificó a Gabriel Castellón en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Fernando Gago está alerta en Universidad de Chile

Finalmente, el entrenador adelantó que no hará locuras en el sur del país. La cancha puede tener imperfecciones, pero ello no le impide rescatar un punto positivo al trasandino.

“Entonces, se van a tomar recaudos, sabemos lo que va a pasar. Pero también creemos que el futbolista tiene eso de niño de poder jugar en esas situaciones, cuando éramos jóvenes y jugamos en el barro“, cerró.