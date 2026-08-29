Alerta total en la U: así luce la cancha de Concepción a un día de enfrentar al ‘Campanil’

El duelo entre Vial y Nacimiento por Tercera B empeoró las condiciones del césped del Ester Roa Rebolledo, escenario del choque entre el Campanil y la U.

Universidad de Chile ya dejó atrás el Superclásico y comienza a enfocarse de lleno en su próximo desafío en la Liga de Primera. Los azules deberán trasladarse hasta la región del Biobío para enfrentar a Universidad de Concepción por la fecha 21 del campeonato, aunque en la previa del encuentro el estado de la cancha encendió todas las alertas.

A un día del compromiso, el césped del estadio Ester Roa Rebolledo genera total preocupación debido a las deficientes condiciones en que se encuentra el terreno de juego. El recinto penquista recibió recientemente un partido entre Fernández Vial y Nacimiento por la Tercera B, lo que dejó importantes fisuras sobre el césped.

Así luce el Ester Roa Rebolledo (@LaHernandezge).

El periodista Sebastián Hofstatter publicó imágenes en sus redes sociales que permiten apreciar el evidente deterioro de la cancha tras dicho encuentro. En distintos sectores se observa una importante falta de pasto, además de zonas destruidas y con el terreno visiblemente dañado. Otra fotografía subida por la periodista Andrea Hernández, también evidencian el mal estado del pasto.

La situación genera preocupación en Universidad de Chile, considerando que el duelo ante el Campanil será clave para los azules en su intento por recuperar terreno en la parte alta de la tabla luego de la derrota sufrida ante Colo Colo en el Superclásico.

Pese al evidente pésimo estado del césped en Collao, el duelo entre universitarios y penquistas se mantiene programado para este domingo 30 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo.

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Pese al mal estado de la cancha post Vial-Nacimiento, el partido del Campanil y la U sigue programado con normalidad.



Imágenes sacadas del video de SabesDeportes.



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