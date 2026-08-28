Figura de U. de Chile puede salir al extranjero: “Lo vinieron a ver en el Superclásico”

Agustín Arce despierta la atención fuera del país. Así lo reveló Claudio Borghi, entregando pormenores de la situación.

Universidad de Chile sigue presente en el mercado de fichajes. Si bien el cuadro azul ya no puede inscribir nuevos jugadores, hay una ventana abierta para dejar partir a sus figuras.

Es por ello que Claudio Borghi advirtió en los micrófonos de TNT Sports: hay una pieza titular del elenco universitario que es pretendida desde fuera del país. ¿De quién se trata?

Según detalló el comentarista deportivo, ese es el caso de Agustín Arce. El mediocampista de 21 años llama la atención desde el extranjero y ha sido observado en territorio chileno.

“A Agustín Arce lo vinieron a ver en el Superclásico. Han preguntado bastante por él“, comenzó señalando el retirado mundialista.

Luego, descartó que la derrota contra Colo Colo puede haber perjudicado al canterano de Universidad de Chile y agregó: “Cuando van a ver jugadores no miran resultados“.

Agustín Arce llama la atención por su nivel en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Agustín Arce brilla en Universidad de Chile

Durante esta temporada, el volante en cuestión ha disputado una totalidad de 25 compromisos con el conjunto laico. En ellos, logró anotar nueve goles y aportar con dos asistencias.

Un punto de tranquilidad para Universidad de Chile: su crack tiene contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2027. Por ende, cualquier negociación tendrá que ser visada por la directiva del club.