Universidad de Chile sufre en el arco por la lesión de Gabriel Castellón: “Tiene un…”

El portero puede quedar fuera del compromiso contra Universidad de Concepción. Se reveló su diagnóstico médico.

Universidad de Chile arriesga tener una sensible baja para visitar a Universidad de Concepción por la fecha 21 de la Liga de Primera. El conjunto azul tiene sus alarmas encendidas por un jugador titular.

Luego de que se reportaran las dudas sobre la participación de Gabriel Castellón en este encuentro, se confirmó lo temido: el portero acusó una lesión muscular. Ello fue ratificado por Emisora Bullanguera.

Pese a que el problema no es de gravedad, pierde terreno para estar frente al elenco penquista. Y más considerando que el pasto del Estadio Ester Roa Rebolledo puede dañarse por las lluvias en la zona.

“Gabriel Castellón tiene un microdesgarro en el aductor izquierdo, que no le permitió entrenar en la jornada del jueves con sus compañeros en el CDA”, comenzó revelando el medio.

Tras ello, agregó: “Con esto, están a la espera de una decisión los arqueros Cristopher Toselli, quien no ha sumados minutos esta temporada en el torneo, además de José Alburquenque”.

Gabriel Castellón genera incertidumbre en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Universidad de Chile teme por Gabriel Castellón

De no contar con el oriundo de Valparaíso, el cuerpo técnico tendrá que elegir entre las alternativas mencionadas: Cristopher Toselli o José Alburquenque. Todo indica que el apuntado será el primero por su experiencia.

Con este misterio, Universidad de Chile prepara su enfrentamiento contra Universidad de Concepción. Se jugará el domingo 30 de agosto, desde las 15:00 horas, en el Estadio Ester Roa Rebolledo.