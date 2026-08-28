Universidad de Chile teme por esta figura titular: está en duda vs. U. de Concepción

Gabriel Castellón no ha podido entrenar con normalidad. El portero se tuvo que realizar exámenes médicos en las últimas horas.

Universidad de Chile se prepara para volver a la acción en la Liga de Primera. El conjunto estudiantil visitará a Universidad de Concepción con una misión: conseguir los tres puntos.

Sin embargo, el cuadro laico tiene una importante duda para este compromiso. ¿Qué pasó? Una de sus figuras titulares no ha podido entrenar con normalidad durante los últimos días: él es Gabriel Castellón.

Según afirma Emisora Bullanguera, el arquero estelar puede quedar fuera del enfrentamiento contra el elenco penquista. Una complicación lo tiene entre la espada y la pared.

“Gabriel Castellón se ausentó del entrenamiento en el Centro Deportivo Azul. En detalles, el portero que ha sido estelar en todo el torneo, presentó problemas físicos, por lo que tuvo que someterse a exámenes médicos”, indicó el medio.

Sobre la misma línea, la publicación agregó: “Así las cosas y a la espera de los resultados, Fernando Gago suma un nuevo inconveniente tras la dura derrota en el Superclásico“.

Gabriel Castellón genera incertidumbre en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Universidad de Chile duda sobre Gabriel Castellón

De esta manera, en caso de ratificarse la posible baja, Cristopher Toselli tendrá que ser el encargado de resguardar el arco azul: puede ser su estreno oficial durante esta temporada.

¿Cuándo se juega? El duelo entre Universidad de Chile y Universidad de Concepción está pactado para el domingo 30 de agosto. Se disputará desde las 15:00 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo.