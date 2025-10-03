Este martes 3 de octubre, Universidad de Chile debutó en la edición de 2025 de la Copa Libertadores empatando sin goles con Nacional de Montevideo en el estadio Nuevo Francisco Urbano del club Deportivo Morón.

La U tuvo en su joven arquera Oriana Cristancho en su gran figura, teniendo varias intervenciones para ahogar el grito de gol uruguayo.

Un partido bravo en los primeros 45 minutos con mucha entrega de ambos equipos, sin embargo, no hubo ocasiones claras de gol.

Comenzado el segundo tiempo la U tuvo una ocasión para abrir la cuenta cuando Daniela Zamora conectó un tiro de esquina ejecutado por Bárbara Sánchez que tapó de buena forma la arquera de Nacional.

La emoción pasó al otro arco, y fue ahora el equipo uruguayo el que casi marca después de un tiro de esquina, pero estuvo atenta la defensora Su Helen Galaz para sacar la pelota literalmente desde la línea de gol.

Al final sufrió un poco Universidad de Chile con la presión del Bolso, y casi pudo perder el partido con una desgraciada jugada de Mariana Morales que pudo ser un autogol.

Universidad de Chile debutó con empate en la Copa Libertadores Femenina (Prensa U de Chile)

¿Cuándo vuelve a jugar Universidad de Chile Femenina?

La U jugará su segundo partido ante Libertad de Paraguay el lunes 6 de octubre a las 20:00, esta vez en el estadio Florencio Sola del club Banfield.