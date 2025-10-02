Este viernes será el debut de Universidad de Chile en la Copa Libertadores Femenina 2025 que se disputará -otra vez- en Argentina. La Leonas llegan a la cita continental al ser vicecampeonas del campeonato de primera división.
La U integra el grupo D junto a Nacional de Montevideo, Libertad de Paraguay y el Deportivo Cali de Colombia.
El cuadro femenino azul no se reforzó para la justa continental, al revés, perdió a su arquera titular Abigail Chaves, la que dejó el club universitario hace un mes para emigrar al Fenerbahce de Turquía.
¿Cuál es el fixture completo de la U en esta Copa Libertadores Femenina 2025?
- 03-10-2025 20:00 Nacional vs. Universidad de Chile – Estadio Nuevo Francisco Urbano, Morón / Transmite Pluto TV.
- 06-10-2025 20:00 Libertad vs Universidad de Chile – Florencio Sola, Banfield / Transmite Pluto TV.
- 09-10-2025 16:00 Universidad de Chile vs. Deportivo Cali – Estadio Florencio Sola, Banfield / Transmite Pluto TV.
Plantel de Universidad de Chile que viajó a Argentina
- 1.-Oriana Cristancho
- 3.-Carla Guerrero
- 5.-Mariana Morales
- 6.-Emma González
- 7.-Rebeca Fernández
- 8.-Denisse Orellana
- 9.-Franchesca Caniguán
- 10.-Llanka Groff
- 13.-Karen Fuentes
- 14.-Camila Pavez
- 15.-Daniela Zamora
- 16.-Monserratt González
- 17.-Su Helen Galaz
- 18.-Bárbara Sánchez
- 19.-Valentina Navarrete
- 20.-Nayerly Hernández
- 22.-Valentina Díaz
- 23.-Gabriela Herrera
- 26.-Grettel Suazo
- 27.-Francisca Vargas
- 28.-Florencia Acevedo
- 30.-Javiera Cárdenas
- 31.-Isidora Cornejo