Este viernes será el debut de Universidad de Chile en la Copa Libertadores Femenina 2025 que se disputará -otra vez- en Argentina. La Leonas llegan a la cita continental al ser vicecampeonas del campeonato de primera división.

La U integra el grupo D junto a Nacional de Montevideo, Libertad de Paraguay y el Deportivo Cali de Colombia.

El cuadro femenino azul no se reforzó para la justa continental, al revés, perdió a su arquera titular Abigail Chaves, la que dejó el club universitario hace un mes para emigrar al Fenerbahce de Turquía.

¿Cuál es el fixture completo de la U en esta Copa Libertadores Femenina 2025?

  • 03-10-2025 20:00 Nacional vs. Universidad de Chile – Estadio Nuevo Francisco Urbano, Morón / Transmite Pluto TV.
  • 06-10-2025 20:00 Libertad vs Universidad de Chile – Florencio Sola, Banfield / Transmite Pluto TV.
  • 09-10-2025 16:00 Universidad de Chile vs. Deportivo Cali – Estadio Florencio Sola, Banfield / Transmite Pluto TV.

Plantel de Universidad de Chile que viajó a Argentina

  • 1.-Oriana Cristancho
  • 3.-Carla Guerrero
  • 5.-Mariana Morales
  • 6.-Emma González
  • 7.-Rebeca Fernández
  • 8.-Denisse Orellana
  • 9.-Franchesca Caniguán
  • 10.-Llanka Groff
  • 13.-Karen Fuentes
  • 14.-Camila Pavez 
  • 15.-Daniela Zamora
  • 16.-Monserratt González 
  • 17.-Su Helen Galaz
  • 18.-Bárbara Sánchez
  • 19.-Valentina Navarrete
  • 20.-Nayerly Hernández
  • 22.-Valentina Díaz
  • 23.-Gabriela Herrera
  • 26.-Grettel Suazo
  • 27.-Francisca Vargas
  • 28.-Florencia Acevedo
  • 30.-Javiera Cárdenas
  • 31.-Isidora Cornejo