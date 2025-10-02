Este viernes será el debut de Universidad de Chile en la Copa Libertadores Femenina 2025 que se disputará -otra vez- en Argentina. La Leonas llegan a la cita continental al ser vicecampeonas del campeonato de primera división.

La U integra el grupo D junto a Nacional de Montevideo, Libertad de Paraguay y el Deportivo Cali de Colombia.

El cuadro femenino azul no se reforzó para la justa continental, al revés, perdió a su arquera titular Abigail Chaves, la que dejó el club universitario hace un mes para emigrar al Fenerbahce de Turquía.

¿Cuál es el fixture completo de la U en esta Copa Libertadores Femenina 2025?

03-10-2025 20:00 Nacional vs. Universidad de Chile – Estadio Nuevo Francisco Urbano, Morón / Transmite Pluto TV.

06-10-2025 20:00 Libertad vs Universidad de Chile – Florencio Sola, Banfield / Transmite Pluto TV.

09-10-2025 16:00 Universidad de Chile vs. Deportivo Cali – Estadio Florencio Sola, Banfield / Transmite Pluto TV.

Plantel de Universidad de Chile que viajó a Argentina