Universidad de Chile vive días claves tras lo que fue su final de temporada 2025, en el que los ‘Azules’ deben tomar muchas decisiones pensando en lo que será el próximo año dentro de su plantel.

Uno de los temas más importantes dentro del club sin duda que será el futuro de Gustavo Álvarez, quien a pesar de tener contrato hasta finales del 2026, todo indica de que el argentino no seguirá en la banca azul

Por esto, desde la dirigencia del club se sentarán a conversar con el estratego argentino para buscar una salida y luego de esto, comenzará la búsqueda de un nuevo entrenador para la U pensando en el 2026.

En las últimas semanas varios nombres son los que han aparecido en el radar de la Universidad de Chile, pero uno de estos grandes candidatos parece bajarse por completo de la pelea tras tener casi definido su futuro.

Anselmi se baja de la lista en la U

Se trata del entrenador argentino, Martín Anselmi, quien en los últimos días tomó bastante fuerza para ser uno de los grandes candidatos para llegar a la banca de la Universidad de Chile, pero esta opción hoy parece esfumarse por completo.

¿La razón? el estratega con pasado en el Porto de Portugal estaría siendo seguido de muy cerca por el Monterrey de México, club que sin duda tomaría la delantera para poder hacerse de lo servicios del DT.

Así lo informó en las últimas horas el periodista Jesús Barrón en su cuenta de ‘X’, en la que indicó que dentro del consejo deportivo de ‘Rayados’, el nombre que más gusta para la banca del club mexicano es Martín Anselmi, con quien ya iniciaron contactos.

“El nombre que más le gusta al Consejo de Administración Rayados-FEMSA para ser el próximo enrtenador del club es nada más y nada menos que Martín Anselmi y contactos ya hubo”, informó.

Es así como la Universidad de Chile se bajaría por completo de la lucha por Martín Anselmi y deberá seguir buscando opciones para poder encontrar al reemplazo de Gustavo Álvarez.

